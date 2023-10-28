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"Полесье" одолело "Зарю" и не дало "Кривбассу" уйти в отрыв на вершине УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Полесье" одолело "Зарю" и не дало "Кривбассу" уйти в отрыв на вершине УПЛ

"Полесье"/Фото: facebook.com/fcpolissya

Житомирский клуб закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Полесье" обыграло "Зарю" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на поле стадиона "Левый Берег" в Киевской области завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече команда Юрия Калитвинцева забила в первом тайме. На 16-й минуте житомирский клуб разогнал быструю атаку, которую точным ударом низом из пределов штрафной в дальний угол закончил Бени Макуана.

Для "Полесья" эта победа стала третьей подряд в национальном чемпионате. Новичок УПЛ с 25 очками сенсационно занимает второе место в турнирной таблице, всего на один балл отставая от лидера "Кривбасса".

"Заря", которая в прошлом сезоне завоевала "бронзу" чемпионата Украины, провально начала текущую кампанию и с 9 зачетными пунктами занимает лишь 13-ю позицию.

В следующем туре "Полесье" 6 ноября примет "Кривбасс" в матче лидеров УПЛ, а команда Валерия Кривенцова днем ранее на выезде сыграет с "Вересом".

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Дата публикации
Просмотры
266
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