"Полесье" одолело "Зарю" и не дало "Кривбассу" уйти в отрыв на вершине УПЛ

Житомирский клуб закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Полесье" обыграло "Зарю" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на поле стадиона "Левый Берег" в Киевской области завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече команда Юрия Калитвинцева забила в первом тайме. На 16-й минуте житомирский клуб разогнал быструю атаку, которую точным ударом низом из пределов штрафной в дальний угол закончил Бени Макуана.

Для "Полесья" эта победа стала третьей подряд в национальном чемпионате. Новичок УПЛ с 25 очками сенсационно занимает второе место в турнирной таблице, всего на один балл отставая от лидера "Кривбасса".

"Заря", которая в прошлом сезоне завоевала "бронзу" чемпионата Украины, провально начала текущую кампанию и с 9 зачетными пунктами занимает лишь 13-ю позицию.

В следующем туре "Полесье" 6 ноября примет "Кривбасс" в матче лидеров УПЛ, а команда Валерия Кривенцова днем ранее на выезде сыграет с "Вересом".

Читайте также:

"Динамо" в меньшинстве не сумело обыграть "Колос" в УПЛ – Ваната удалили за симуляцию

"Кривбасс" разгромил "Днепр-1" и укрепил сенсационное лидерство в УПЛ (видео)

"Челси" без Мудрика потерпел сенсационное фиаско от "Брентфорда" с Ярмолюком в АПЛ (видео)