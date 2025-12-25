"Полесье" оформило первый зимний трансфер

Линдон Эмерллаху / facebook.com/fcpolissya

Житомирское "Полесье" подписало первого зимнего новичка – косоварского полузащитника румынского "Клужа" Линдона Эмерллаху.

О трансфере сообщается на официальном сайте "волков".

Контракт с 23-летним опорным хавбеком подписан сроком на три года. Игрок будет выступать под 14-м номером.

По неофициальной информации, сумма трансфера якобы составила от 1,5 до 2 миллионов евро. "Полесье" выиграло конкуренцию у "Металлиста 1925", который тоже хотел подписать этого футболиста.

Эмерллаху выступал за "Клуж" с февраля 2025 года после перехода из "Балкани" за 700 тысяч евро. В этом сезоне он отличился 4 голами и 2 ассистами в 24 матчах за румынский клуб.

Линдон также является игроком сборной Косово. За национальную команду он провел 12 матчей и отличился одним голом.

Напомним, "Полесье" отправилось на зимнюю паузу на третьем месте в УПЛ, на 5 баллов отставая от лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера".

В первом матче "весенней" части сезона команда Руслана Ротаня, который получил дисквалификацию и рекордный штраф, на выезде сыграет с "Колосом". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.