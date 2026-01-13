"Полесье" отстранило лучшего бомбардира сборной Украины в 2025 году – известна причина

Алексей Гуцуляк / © УАФ

"Полесье" объявило о переводе двух игроков первой команды – вингера Алексея Гуцуляка и защитника Сергея Чоботенко – в юношеский состав.

Об этом житомирский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Причиной отстранения игроков от первой команды стал их отказ подписывать новые контракты – у обоих действующие соглашения подходят к концу в июне 2026 года.

"В течение длительного времени клуб вел предметные и корректные переговоры с футболистами Сергеем Чоботенко и Алексеем Гуцуляком о продолжении сотрудничества. ФК "Полесье" предложил игрокам новые контракты на значительно улучшенных условиях – с пересмотренной заработной платой, бонусной системой и четким видением их роли в команде.

Клуб действовал последовательно, терпеливо и с уважением к футболистам, предоставляя достаточно времени для принятия решений. В то же время, предложенные условия не были приняты игроками. В этой ситуации тренерский штаб и руководство клуба имеют четкую ответственность – строить команду не только на ближайшие матчи, но и на долгосрочную перспективу, опираясь на игроков, которые связывают свое будущее с ФК "Полесье", разделяют его амбиции и готовы быть частью стратегического развития клуба.

Учитывая высокий уровень конкуренции в составе и необходимость планирования подготовки команды, было принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не вовлекаются в подготовку первой команды и с сегодняшнего дня переведены в команду ФК "Полесье" U-19.

В то же время подчеркиваем: клуб в полном объеме выполняет все свои контрактные обязательства перед футболистами – финансовые, организационные и бытовые – до истечения срока действия действующих контрактов. Речь идет исключительно о спортивном и стратегическом решении, принятом в интересах команды и ее будущего.

ФК "Полесье" считает это разъяснение исчерпывающим и не планирует дальнейшие публичные комментарии относительно этого внутреннего кадрового решения клуба", – говорится в официальном заявлении житомирского клуба.

В этом сезоне Гуцуляк провел 19 матчей за "Полесье", забил 3 гола и отдал 4 ассиста. В активе Чоботенко один гол и один ассист в 21 поединке.

Кроме того, Гуцуляк стал лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году – на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

"Полесье" отправилось на зимнюю паузу на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 16 матчей. От лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера" – команда Руслана Ротаня отстает на 5 баллов.

