Полесье – Пакш: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

"Полесье" / © ФК Полесье

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В четверг, 7 августа, житомирское "Полесье" сыграет против венгерского "Пакша" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на "Татран Арене" в словацком городе Пряшев. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

"Полесье", которое в прошлом сезоне заняло четвертое место в УПЛ, стартовало со второго отборочного раунда Лиги конференций, где прошло "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).

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"Пакш" в статусе бронзового призера чемпионата Венгрии начал еврокампанию с первого раунда квалификации Лиги Европы, где вылетел от румынского "ЧФР Клужа" (0:0, 0:3). Затем венгерский клуб во втором раунде отбора Лиги конференций одолел словенский "Марибор" (1:0, 1:1).

Где смотреть матч Полесье – Пакш

Матч "Полесье" – "Пакш" в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ставки букмекеров на матч Полесье – Пакш

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают украинский клуб. На победу житомирцев можно поставить с коэффициентом 2,35. Ничья – 3,30. Выигрыш венгерской команды – 2,97.

А вот в двухматчевом противостоянии аналитики отдают незначительное предпочтение представителю чемпионата Венгрии. На выходе "Пакша" в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,76. Итоговый успех подопечных Руслана Ротаня – 1,98.

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Ответный поединок между командами состоится в четверг, 14 августа, в Венгрии (начало – в 20:00 по киевскому времени).

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.

Ранее сообщалось, что "Полесье" на выезде обыграло "Карпаты" в первом туре УПЛ.