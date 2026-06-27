"Полесье" подписало футболиста, который забивал "Челси" и "Бенфике" в Лиге чемпионов

Леандру Андраде / facebook.com/fcpolissya

Реклама

Житомирское "Полесье" оформило трансфер вингера азербайджанского "Карабаха" Леандру Андраде.

Об этом сообщила пресс-служба клуба УПЛ.

Контракт с 26-летним игроком сборной Кабо-Верде, который также имеет гражданство Португалии, рассчитан до конца июня 2029 года. Полузащитник будет выступать под 11-м номером.

Реклама

Андраде переезжает в Житомир в статусе четырехкратного чемпиона и обладателя Кубка Азербайджана. За "Карабах" он выступал с 2022 года, провел 213 матчей, в которых отличился 60 голами и 61 результативной передачей.

В сезоне-2024/25 он завоевал звание лучшего бомбардира чемпионата Азербайджана, записав на свой счет 15 забитых мячей.

Хавбека имеет еврокубковый опыт выступлений в групповых раундах и стадиях плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В прошлом сезоне он отличился голами в ворота "Бенфики", "Атлетика" и "Челси" в основной стадии Лиги чемпионов.

Реклама

Кроме этого, с 2022 года Андраде вызывался в сборную Кабо-Верде, в составе которой отыграл 7 матчей и был участником Кубка африканских наций.

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании форварда ПСЖ.

Новости партнеров