"Полесье" потерпело разгром от "Фиорентины" в плей-офф квалификации Лиги конференций (видео)

"Полесье" – "Фиорентина" / © ФК Полесье

Житомирское "Полесье" разгромно проиграло итальянской "Фиорентине" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоялась на "Татран Арене" в словацком городе Пряшев и завершилась со счетом 0:3 .

"Фиалки" открыли счет уже на 8-й минуте поединка – вратарь житомирского клуба Олег Кудрик не справился с дальним ударом Мойзе Кина, записав в свой пассив автогол.

На 32-й минуте итальянская команда удвоила свое преимущество в счете – на дальней штанге точный удар под перекладину нанес Робин Госенс.

На 44-й минуте "Фиорентина" осталась в меньшинстве – Мойзе Кин получил прямую красную карточку за удар соперника локтем.

На 69-й минуте подопечные Руслана Ротаня в большинстве пропустили третий гол – отличился Альберт Гудмундссон.

Обзор матча "Полесье" – "Фиорентина"

Ответный матч между командами состоится в четверг, 28 августа, в итальянском городе Реджо-Эмилия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.

Ранее сообщалось, что "Полесье" потерпело поражение от ЛНЗ в третьем туре УПЛ.