"Полесье" потерпело разгром от "Фиорентины" в плей-офф квалификации Лиги конференций (видео)
Ответный поединок между командами состоится 28 августа в Италии.
Житомирское "Полесье" разгромно проиграло итальянской "Фиорентине" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоялась на "Татран Арене" в словацком городе Пряшев и завершилась со счетом 0:3.
"Фиалки" открыли счет уже на 8-й минуте поединка – вратарь житомирского клуба Олег Кудрик не справился с дальним ударом Мойзе Кина, записав в свой пассив автогол.
На 32-й минуте итальянская команда удвоила свое преимущество в счете – на дальней штанге точный удар под перекладину нанес Робин Госенс.
На 44-й минуте "Фиорентина" осталась в меньшинстве – Мойзе Кин получил прямую красную карточку за удар соперника локтем.
На 69-й минуте подопечные Руслана Ротаня в большинстве пропустили третий гол – отличился Альберт Гудмундссон.
Обзор матча "Полесье" – "Фиорентина"
Будет добавлен в скором времени.
Ответный матч между командами состоится в четверг, 28 августа, в итальянском городе Реджо-Эмилия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.
Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.
Ранее сообщалось, что "Полесье" потерпело поражение от ЛНЗ в третьем туре УПЛ.