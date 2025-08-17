"Полесье" потерпело второе поражение подряд в УПЛ (видео)

"Полесье" / © ФК Полесье

"Полесье" уступило ЛНЗ в домашнем матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Центральном стадионе" в Житомире завершился со счетом 0:2 .

Гости открыли счет на 29-й минуте встречи, когда пенальти реализовал грузинский полузащитник Шота Ноникашвили.

В конце игры ЛНЗ забил второй мяч – на 90+1-й минуте отличился нигерийский хавбек Обах Проспер.

Обзор матча "Полесье" – ЛНЗ

Для "Полесья" это второе поражение подряд в УПЛ – в прошлом туре житомирцы дома проиграли "Колосу" (0:1). Подопечные Руслана Ротаня занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка.

ЛНЗ одержал вторую победу подряд в УПЛ – в прошлом туре черкасский клуб на своем поле одолел "Эпицентр" (1:0). "Фиолетовые" (7 баллов) поднялись на пятую позицию.

В четвертом туре УПЛ житомирская команда на выезде сыграет с "Динамо", а черкасский коллектив примет "Верес". Оба матча состоятся в воскресенье, 31 августа.

Перед этим "Полесье" ждут два матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с итальянской "Фиорентиной" (21 и 28 августа), а ЛНЗ проведет поединок 1/32 финала Кубка Украины с "Пробием" из Городенки.