- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 452
- Время на прочтение
- 1 мин
"Полесье" проиграло "Пакшу", но вышло в раунд плей-офф отбора Лиги конференций (видео)
Несмотря на поражение в ответном матче, житомирский клуб пробился в следующую стадию, где сыграет с "Фиорентиной".
Житомирское "Полесье" уступило венгерскому "Пакшу" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Фехервари Ути" в венгерском городе Пакш завершился со счетом 2:1.
В первой встрече между командами, которая состоялась 7 августа в словацком городе Пряшев, подопечные Руслана Ротаня разгромили соперника со счетом 3:0.
В ответном матче венгерский клуб открыл счет в конце первого тайма – на 39-й минуте отличился Янош Сабо.
В начале второго тайма "Полесье" пропустило во второй раз - на 48-й минуте точный удар нанес Барна Тот.
Впрочем, забить еще один гол и перевести игру в экстра-таймы хозяевам поля не удалось. А вот житомирцы на 90+6-й минуте ответили своим мячом, автором которого стал Андре Гонсалвеш.
Обзор матча "Пакш" – "Полесье"
Будет добавлен в скором времени.
Таким образом, "Полесье" вышло победителем из двухматчевого противостояния против "Пакша" (4:2) и направляется в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где сразится с итальянской "Фиорентиной".
Матчи между "Полесьем" и "Фиорентиной" состоятся 21 и 28 августа. Триумфатор противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций. Проигравший вылетит из еврокубков.
Напомним, "Полесье" начало выступления в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций, где прошло "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).