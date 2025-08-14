ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
452
Время на прочтение
1 мин

"Полесье" проиграло "Пакшу", но вышло в раунд плей-офф отбора Лиги конференций (видео)

Несмотря на поражение в ответном матче, житомирский клуб пробился в следующую стадию, где сыграет с "Фиорентиной".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полесье" – "Пакш"

"Полесье" – "Пакш" / © ФК Полесье

Житомирское "Полесье" уступило венгерскому "Пакшу" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Фехервари Ути" в венгерском городе Пакш завершился со счетом 2:1.

В первой встрече между командами, которая состоялась 7 августа в словацком городе Пряшев, подопечные Руслана Ротаня разгромили соперника со счетом 3:0.

В ответном матче венгерский клуб открыл счет в конце первого тайма – на 39-й минуте отличился Янош Сабо.

В начале второго тайма "Полесье" пропустило во второй раз - на 48-й минуте точный удар нанес Барна Тот.

Впрочем, забить еще один гол и перевести игру в экстра-таймы хозяевам поля не удалось. А вот житомирцы на 90+6-й минуте ответили своим мячом, автором которого стал Андре Гонсалвеш.

Обзор матча "Пакш" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Полесье" вышло победителем из двухматчевого противостояния против "Пакша" (4:2) и направляется в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где сразится с итальянской "Фиорентиной".

Матчи между "Полесьем" и "Фиорентиной" состоятся 21 и 28 августа. Триумфатор противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций. Проигравший вылетит из еврокубков.

Напомним, "Полесье" начало выступления в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций, где прошло "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie