"Полесье" проиграло "Пакшу", но вышло в раунд плей-офф отбора Лиги конференций (видео)

"Полесье" – "Пакш" / © ФК Полесье

Житомирское "Полесье" уступило венгерскому "Пакшу" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Фехервари Ути" в венгерском городе Пакш завершился со счетом 2:1 .

В первой встрече между командами, которая состоялась 7 августа в словацком городе Пряшев, подопечные Руслана Ротаня разгромили соперника со счетом 3:0.

В ответном матче венгерский клуб открыл счет в конце первого тайма – на 39-й минуте отличился Янош Сабо.

В начале второго тайма "Полесье" пропустило во второй раз - на 48-й минуте точный удар нанес Барна Тот.

Впрочем, забить еще один гол и перевести игру в экстра-таймы хозяевам поля не удалось. А вот житомирцы на 90+6-й минуте ответили своим мячом, автором которого стал Андре Гонсалвеш.

Обзор матча "Пакш" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Полесье" вышло победителем из двухматчевого противостояния против "Пакша" (4:2) и направляется в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где сразится с итальянской "Фиорентиной".

Матчи между "Полесьем" и "Фиорентиной" состоятся 21 и 28 августа. Триумфатор противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций. Проигравший вылетит из еврокубков.

Напомним, "Полесье" начало выступления в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций, где прошло "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).