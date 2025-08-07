"Полесье" разгромило венгерский клуб в первом матче отбора Лиги конференций (видео)

Александр Андриевский / © ФК Полесье

Житомирское "Полесье" разгромило венгерский "Пакш" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоялась на "Татран Арене" в словацком городе Пряшев и завершилась со счетом 3:0 .

Подопечные Руслана Ротаня дважды забили в конце первого тайма. На 41-й минуте счет в поединке открыл Александр Андриевский.

А в компенсированное к первому тайма время, на 45+1-й минуте, преимущество житомирского клуба укрепил Даниил Бескоровайный.

Во втором тайме "Полесье" в третий раз поразило ворота соперника – на 58-й минуте отличился Богдан Леднев.

На 83-й минуте бронзовый призер чемпионата Венгрии мог сократить отставание, но гол Балинта Вечеи после просмотра видеоповтора был отменен из-за нарушения правил.

На последних минутах игры житомирская команда осталась в меньшинстве – прямую красную карточку за жесткий фол заработал Богдан Михайличенко.

Обзор матча "Полесье" – "Пакш"

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 14 августа, в Венгрии. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где сразится с итальянской "Фиорентиной". Проигравший вылетит из еврокубков.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" сыграл вничью с "Панатинаикосом" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.