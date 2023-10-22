"Полесье" разгромило "Ворсклу" и вышло на второе место в турнирной таблице УПЛ

"Полесье" разгромно победило "Ворсклу" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился поражением хозяев со счетом 0:3 .

Первый тайм встречи "Полесье" выиграло с минимальным преимуществом в счете – Богдан Кушниренко реализовал пенальти на 37-й минуте.

После перерыва команда Юрия Калитвинцева закрепила свой успех. На 54-й минуте второй мяч в сетку ворот полтавчан отправил Бени Макуана.

А под занавес поединка гости довели дело до разгрома. На последней минуте основного времени прямую красную карточку заработал полузащитник полтавского клуба Даниил Хрипчук. Команда из Житомира быстро воспользовалась численным большинством – на 90+2-й минуте точку в матче своим голом поставил Дмитрий Шастал.

После этой победы "Полесье" (22 балла) вышло на второе место в турнирной таблице УПЛ – подопечные Калитвинцева лишь на одно очко отстают от лидирующего в чемпионате "Кривбасса". "Ворскла" (13 пунктов) занимает девятую позицию.

В следующем туре УПЛ житомирский клуб 29 октября встретится с "Зарей", а команда Виктора Скрипника в тот же день будет принимать "Металлист 1925".

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