Полесье – Санта-Колома: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

"Полесье" / © ФК Полесье

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В четверг, 24 июля, житомирское "Полесье" сыграет против клуба "Санта-Колома" из Андорры в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на "Татран Арене" в словацком городе Пряшев. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

"Полесье" автоматически попало во 2-й отборочный раунд Лиги конференций, заняв в прошлом сезоне четвертое место в УПЛ. "Санта-Колома" – действующий бронзовый призер чемпионата Андорры, который в 1-м квалифай-раунде Лиги конференций выбил боснийский "Борац" Баня-Лука (4:1, 0:2).

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Где смотреть матч Полесье – Санта-Колома

Матч "Полесье" – "Санта-Колома" в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ставки букмекеров на матч Полесье – Санта-Колома

Абсолютным фаворитом грядущего матча букмекеры считают украинский клуб. На победу житомирцев можно поставить с коэффициентом 1,17. Ничья – 6,90. Выигрыш команды из Андорры – 17,50.

В двухматчевом противостоянии аналитики также отдают предпочтение представителю УПЛ. На выход "Полесья" в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,04. Итоговый успех соперника – 8,90.

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 31 июля, в Андорре (начало – в 19:00 по киевскому времени).

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Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с победителем пары "Пакш" (Венгрия) – "Марибор" (Словения). Тот, кто проиграет, завершит выступления в еврокубках.