"Полесье" сенсационно потерпело поражение от ЛНЗ в стартовом матче 19-го тура УПЛ

"Полесье" уступило ЛНЗ в стартовом матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Житомире завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече черкасский клуб забил в компенсированное ко второму тайму время. На 90+3-й минуте точный удар нанес Денис Олейник.

Отметим, что житомирский клуб играл без одного из своих лидеров – вингер Бени Макуана получил тяжелую травму в матче предыдущего тура с "Рухом" и выбыл до конца сезона.

Обзор матча "Полесье" – ЛНЗ

Будет добавлен в скором времени.

После этого поражения "Полесье" (33 очка) осталось на третьем месте в УПЛ. Команда Юрия Калитвинцева на 4 балла отстает от лидера "Кривбасса", который провел на один матч меньше. ЛНЗ (23 пункта) занимает девятую позицию.

В следующем туре "Полесье" 9 марта примет "Александрию". Днем ранее ЛНЗ сыграет с "Металлистом 1925".

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