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"Полесье" сенсационно уступило клубу из Андорры в отборе Лиги конференций (видео)
Руслан Ротань неудачно дебютировал на посту главного тренера житомирцев.
Житомирское "Полесье" сенсационно проиграло "Санта-Коломе" из Андорры в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Номинально домашняя для украинского клуба встреча на "Татран Арене" в словацком Пряшеве завершилась со счетом 1:2.
Подопечные Руслана Ротаня, для которого это был первый официальный поединок на посту главного тренера житомирской команды, открыли счет на 21-й минуте благодаря голу Алексея Гуцуляка.
Однако затем бронзовый призер чемпионата Андорры шокировал обладателя четвертого места по итогам прошлого сезона УПЛ двумя голами.
Сначала на 27-й минуте счет сравнял От Ремолинс. А на 44-й минуте отличился Давид Креспо. Избежать поражения "Полесье" не смогло.
Обзор матча "Полесье" – "Санта-Колома"
Ответный поединок между командами состоится в четверг, 31 июля, в Андорре (начало – в 19:00 по киевскому времени).
Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с победителем пары "Пакш" (Венгрия) – "Марибор" (Словения). Тот, кто проиграет, завершит выступления в еврокубках.