"Полесье" сенсационно уступило клубу из Андорры в отборе Лиги конференций (видео)

Алексей Гуцуляк, "Полесье" – "Санта-Колома" / © ФК Полесье

Реклама

Житомирское "Полесье" сенсационно проиграло "Санта-Коломе" из Андорры в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Номинально домашняя для украинского клуба встреча на "Татран Арене" в словацком Пряшеве завершилась со счетом 1:2 .

Подопечные Руслана Ротаня, для которого это был первый официальный поединок на посту главного тренера житомирской команды, открыли счет на 21-й минуте благодаря голу Алексея Гуцуляка.

Однако затем бронзовый призер чемпионата Андорры шокировал обладателя четвертого места по итогам прошлого сезона УПЛ двумя голами.

Реклама

Сначала на 27-й минуте счет сравнял От Ремолинс. А на 44-й минуте отличился Давид Креспо. Избежать поражения "Полесье" не смогло.

Обзор матча "Полесье" – "Санта-Колома"

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 31 июля, в Андорре (начало – в 19:00 по киевскому времени).

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с победителем пары "Пакш" (Венгрия) – "Марибор" (Словения). Тот, кто проиграет, завершит выступления в еврокубках.