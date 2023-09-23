"Полесье" совершило камбэк против аутсайдера УПЛ и вышло на третье место в турнирной таблице

"Полесье" обыграло "Минай" в домашнем поединке 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 2:1 .

В середине первого тайма житомирская команда могла выходить вперед, но после вмешательства VAR арбитр отменил гол Филиппа Будковского из-за офсайда.

На 39-й минуте закарпатский коллектив повел в счете – голом отличился Егор Твердохлиб.

Перед перерывом "Полесье" имело отличный шанс отыграться, но Василий Грицук не реализовал пенальти.

Однако во втором тайме команда Юрия Калитвинцева совершила камбэк. Сначала на 68-й минуте счет сравнял Артем Смоляков, а на 83-й минуте точный удар Эмиля Мустафаева принес новичку элитного дивизиона победу.

"Полесье" (15 очков) поднялось на третье место в УПЛ. "Минай" (3 балла) замыкает турнирную таблицу – закарпатцы остаются единственной командой чемпионата, которая в этом сезоне еще не побеждала.

В следующем туре "Полесье" встретится с "Колосом", а "Минай" сыграет против "Оболони". Оба матча состоятся 1 октября.

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