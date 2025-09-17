Полесье Ставки – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча 1/16 финала Кубка Украины

"Шахтер" Донецк / © ФК Шахтер

В среду, 17 сентября, донецкий "Шахтер" встретится с аматорским клубом "Полесье" Ставки из Киевской области в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Юбилейный" в городе Буча. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

"Горняки" только начинают защиту звания действующего обладателя трофея. В то время как "Полесье" Ставки уже успело пройти два раунда, разгромив столичные "Легию" (4:0) и "Ребел" (3:0).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Полесье" Ставки – "Шахтер".

Согласно новому регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время победители матчей будут определяться сразу в серии пенальти – без экстра-таймов.