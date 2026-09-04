"Полесье" уничтожило "Кудровку" и возглавило турнирную таблицу УПЛ

"Полесье" — "Кудровка" / t.me/fcpolissya

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"Полесье" разгромило "Кудровку" в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 5:1 .

Уже на первой минуте игры хозяев вывел вперед Владислав Велетень. На 11-й минуте встречи гости остались в меньшинстве — Богдан Векляк заработал прямую красную карточку.

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На 42-й минуте житомирцы увеличили свое преимущество — Артур Думанюк срезал мяч в свои ворота. Но на 45+2-й минуте "Кудровка" сократила отставание благодаря голу Рейналдиньо Верлея.

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Начало второго тайма было отложено из-за воздушной тревоги в Житомире. Вернувшись на поле, подопечные Руслана Ротаня довели дело до разгрома.

На 71-й минуте Игорь Краснопир реализовал пенальти, а через пять минут оформил дубль. Окончательный счет игры на 87-й минуте установил Леандру Андраде.

Обзор матча "Полесье" — "Кудровка"

После этой победы "Полесье" (12 очков) возглавило турнирную таблицу УПЛ. "Кудровка" (2 балла) осталась на предпоследней, 15-й позиции.

Свой следующий матч команды снова проведут друг с другом — 9 сентября "Полесье" примет "Кудровку" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

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В следующем туре УПЛ житомирцы 13 сентября на выезде сыграют с "Левым Берегом", а команда из одноименного села Черниговской области днем ранее сразится с "Вересом".

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о возвращении Георгия Бущана. Киевляне арендовали 32-летнего вратаря у "Полесья" до конца текущего сезона.

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