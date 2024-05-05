"Полесье" в большинстве не удержало победу над "Зарей" и осталось вне зоны еврокубков (видео)

Луганская команда вдесятером отыгралась и отобрала у житомирцев важные очки.

"Полесье" на своем поле сыграло вничью с "Зарей" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча в Житомире завершилась со счетом 1:1 .

Хозяева вышли вперед на 23 минуте, когда Александр Назаренко отличился после передачи Артема Смолякова.

Еще до перерыва луганчане остались в меньшинстве – на 36-й минуте вторую желтую карточку получил Александр Яцык.

Однако даже вдесятером подопечные Юрия Коваля сумели отыграться. На 61-й минуте Эдуардо Герреро воспользовался ассистом Богдана Бутко и спас для луганского клуба ничью.

Обзор матча "Полесье" – "Заря"

После этого матча "Полесье" (43 очка) занимает шестое место в УПЛ. Команда Сергея Шищенко не воспользовалась шансом догнать "Днепр-1" и "Рух" (по 45 баллов), которые также борются за четвертую позицию и попадание в еврокубки на следующий сезон.

В свою очередь, "Заря" (28 очков) находится на 11-й строчке чемпионата Украины с отрывом в три балла от зоны переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В следующем туре УПЛ житомирцы 12 мая на выезде встретятся с "Кривбассом", а луганский коллектив 9 мая приедет в гости к "Колосу".

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