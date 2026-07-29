"Полесье" в большинстве проиграло "Копенгагену" и вылетело из еврокубков

"Полесье" / facebook.com/fcpolissya

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Житомирское "Полесье" уступило датскому "Копенгагену" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Паркен" в датском городе Копенгаген завершился со счетом 2:1 .

Хозяева поля открыли счет на 27-й минуте встречи — Мохамед Эльюнусси реализовал пенальти.

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На старте второго тайма "Копенгаген" остался в меньшинстве — на 46-й минуте Дзунносуке Сузуки получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

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Однако подопечные Руслана Ротаня на 61-й минуте пропустили гол в большинстве — бразильский форвард Роберт отличился в контратаке.

На последних секундах матча житомирцы сократили отставание благодаря точному удару Николая Гайдучика, но больше времени уже не осталось.

Первая встреча между командами состоялась 23 июля в словацком Кошице и завершилась результативной ничьей (3:3).

Таким образом, по сумме двух матчей "Копенгаген" победил со счетом 5:4 и вышел в третий этап квалификации Лиги конференций, где сыграет с триумфатором противостояния "Дебрецен" (Венгрия) — "Пюник" (Армения). "Полесье" же завершило выступления в еврокубках.

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Ранее сообщалось, что фанаты "Копенгагена" поддержали Украину во время первого матча с "Полесьем" в отборе Лиги конференций.

Также мы рассказывали, что фанаты ПАОКа вывесили российский флаг на матче с "Динамо" в квалификации Лиги Европы.

После этого "Динамо" обратилось в УЕФА с призывом отреагировать на позорную провокацию болельщиков греческого клуба.

ПАОК уже отреагировал на обращение "Динамо" в УЕФА из-за российского флага на трибунах.

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