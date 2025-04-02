"Полесье" в экстра-таймах одолело "Верес" и стало последним полуфиналистом Кубка Украины (видео)

"Верес" – "Полесье"

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Житомирское "Полесье" обыграло ровенский "Верес" в матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Авангард" в городе Ровно завершился со счетом 0:1 по итогам экстра-таймов.

Основное время встречи не определило победителя противостояния — болельщики не увидели забитых мячей.

Следовательно борьба продолжилась в двух экстра-таймах по 15 минут каждый. На 93-й минуте матча "Полесье" забило решающий гол — отличился уругвайский форвард Факундо Батиста.

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Обзор матча "Верес" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Полесье" стало последним полуфиналистом Кубка Украины по футболу.

Ранее в 1/2 финала турнира вышли "Буковина" из Черновцов, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" .

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в четверг, 3 апреля. Начало церемонии — в 14:00.

Полуфиналы Кубка Украины состоятся 23 апреля (базовая дата). Финал запланирован на 14 мая в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" — киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.