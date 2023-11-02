"Полесье" в серии пенальти одолело "Александрию" и пробилось в полуфинал Кубка Украины

Житомирский клуб в непростом поединке завоевал путевку в следующий раунд турнира.

"Полесье" одолело "Александрию" в домашнем матче 1/4 финала Кубка Украины.

Основное и дополнительное время поединка в Житомире завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти триумфовали хозяева поля – 4:3.

Итак, именно "Полесье" стало третьим полуфиналистом национального кубка. Ранее в 1/2 финала турнира вышли донецкий "Шахтер" и одесский "Черноморец".

Последний участник полуфинала Кубка Украины определится в матче "Оболонь" – "Ворскла", который команды играют также 2 ноября.

Поединки 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 3 апреля 2024 года (базовая дата). Финал состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш турнира вообще не проводился.

Читайте также:

"Черноморец" растоптал "Зарю" и вышел в полуфинал Кубка Украины (видео)

"Шахтер" одержал разгромную победу и вышел в полуфинал Кубка Украины (видео)

Динамо – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч УПЛ