"Полесье" в серии пенальти выбило "Днепр-1" из Кубка Украины – победу затмила ужасная травма

"Полесье" победило "Днепр-1" в матче 1/8 финала Кубка Украины. Основное и дополнительное время поединка в Житомире завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти лучшими оказались хозяева – 5:4.

Первый тайм встречи прошел без голов. Ближе к концу второго тайма команда Юрия Максимова смогла выйти вперед – на 77-й минуте Владимир Адамюк пробил точно в ближний угол после навеса Александра Сватка.

Подопечным Юрия Калитвинцева удалось отыграться и перевести игру в экстра-таймы в компенсированное ко второму тайму время. На 90+2-й минуте Богдан Кушниренко с близкого расстояния протолкнул мяч мимо голкипера после скидки от Никиты Кравченко в пределах штрафной.

В овертаймах ни одна из команд забить не сумела. Под занавес второго экстра-тайма в матче произошло очень неприятное событие – полузащитник житомирского клуба Александр Назаренко подвернул ногу и получил серьезную травму, из-за которой вынужден был покинуть поле на носилках.

Таким образом, обладателя путевки в четвертьфинал определила серия пенальти. Там точнее были игроки "Полесья" – 5:4. Житомирцы реализовали все свои удары, а в составе днепрян Алексей Гуцуляк первым ударом в серии не переиграл Дениса Бойко.

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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