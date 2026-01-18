"Полесье" вернуло лучшего бомбардира сборной Украины в 2025 году в основную команду

Алексей Гуцуляк / © ФК Полесье

Полузащитник житомирского "Полесья" Алексей Гуцуляк вернулся к тренировкам с основной командой.

Такое решение принял президент житомирского клуба Геннадий Буткевич.

Во вторник, 13 января, "Полесье" сообщило о переводе Гуцуляка и защитника Сергея Чоботенко в юношеский состав из-за того, что они отказались подписывать новые контракты с клубом – в обоих действующие соглашения подходят к концу в июне 2026 года.

"Я принял решение, чтобы Алексей присоединился к тренировочному лагерю "Полесья" в Испании. Он хорошо выступает за сборную Украины, и мы все понимаем, какая важная задача сейчас стоит перед страной – пробиться на чемпионат мира. То есть принял это решение, чтобы помочь сборной Украины в ответственный момент.

Я общался с Сергеем Ребровым, и он сказал, что будет учитывать форму Гуцуляка. Если Алексей будет в хорошем состоянии, он может получить вызов на мартовские матчи. Поэтому сейчас лучшее решение – работать и готовиться вместе с командой", – сказал Буткевич в интервью клубной пресс-службе.

Отметим, что Чоботенко уже тоже вернулся в первую команду "Полесья" и отправился на зимние сборы, согласовав "формат дальнейшего сотрудничества".

В этом сезоне Гуцуляк провел 19 матчей за "Полесье", забил 3 гола и отдал 4 ассиста. В активе Чоботенко один гол и один ассист в 21 поединке.

Кроме того, Гуцуляк стал лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году – на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

"Полесье" отправилось на зимнюю паузу на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 16 матчей. От лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера" – команда Руслана Ротаня отстает на 5 баллов.

