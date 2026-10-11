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"Полесье" вырвало ничью против "Буковины", но не смогло вернуть себе лидерство в УПЛ
Житомирский клуб остался на второй позиции, позволив "Шахтеру" выйти в единоличные лидеры чемпионата по итогам тура.
"Буковина" и "Полесье" сыграли вничью в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе имени Тонкочеева в Каменце-Подольском завершился со счетом 2:2.
На 18-й минуте житомирцы открыли счет — отличился Максим Брагару.
Перед перерывом "Буковина" сравняла счет — на 44-й минуте забил Виталий Дахновский.
Во втором тайме черновицкая команда вышла вперед — на 56-й минуте точной удар нанес Андрей Бусько.
Однако в компенсированное время, на 90+2-й минуте, подопечные Руслана Ротаня спаслись от поражения — пенальти реализовал Владислав Велетень.
Обзор матча "Буковина" — "Полесье"
После этого матча "Полесье" (19 очков) осталось на втором месте в УПЛ. Житомирский клуб на 2 балла отстает от лидера чемпионата — "Шахтера". У "Буковины" 8 пунктов и десятое место турнирной таблицы.
В следующем туре "Полесье" 18 октября примет "Динамо", а "Буковина" днем ранее встретится с "Кудровкой".
Ранее сообщалось, что "Динамо" в большинстве одолело "Карпаты" и ворвалось в топ-3 УПЛ.