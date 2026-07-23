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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Полесье" вырвало ничью у "Копенгагена" в первом матче 2-го раунда отбора Лиги конференций

Команды не определили победителя, забив шесть голов на двоих.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Полесье"

"Полесье" / facebook.com/fcpolissya

Житомирское "Полесье" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоялся в словацком городе Кошице на стадионе "Кошицкая футбольная арена" и завершился со счетом 3:3.

Уже на 4-й минуте встречи бразильский форвард Роберт вывел датский клуб вперед. Однако уже через две минуты житомирцы отыгрались усилиями Игоря Краснопира.

На 36-й минуте Олег Федор вывел "Полесье" вперед, поэтому на перерыв подопечные Руслана Ротаня отправились при преимуществе в счете.

На старте второго тайма "Копенгаген" восстановил паритет в игре — Роберт оформил дубль.

На 83-й минуте датская команда повела в счете благодаря голу Мадса Мадсена. Однако украинский коллектив сумел избежать поражения — на 88-й минуте Александр Филиппов забил гол и принес "Полесью" ничью.

Ответный матч состоится в среду, 29 июля, в Дании. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Дебрецен" (Венгрия) — "Пюник" (Армения), а проигравший завершит выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло ПАОКу в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

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Дата публикации
Количество просмотров
44
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