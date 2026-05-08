"Полесье" вырвало победу над "Александрией" и поднялось на второе место в УПЛ
Команда Руслана Ротаня обошла ЛНЗ в борьбе за серебряные медали чемпионата Украины.
"Полесье" на своем поле одержало победу над "Александрией" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 2:1.
Все голы были забиты во втором тайме. На 71-й минуте счет в игре открыл форвард житомирской команды Николай Гайдучик.
На 82-й минуте счет сравнял мавританский нападающий гостей Папа Ндиага Яде.
Однако подопечные Руслана Ротаня сумели вырвать победу — на 90-й минуте решающий мяч забил Александр Филиппов.
Благодаря этой победе "Полесье" (55 очков) поднялось на второе место в УПЛ. Житомирцы обошли в турнирной таблице ЛНЗ (53 балла), который имеет матч в запасе. Черкасская команда в субботу, 9 мая, примет "Динамо".
"Александрия" (13 пунктов) осталась на предпоследней, 15-й позиции — в зоне прямого вылета из УПЛ. Команда Владимира Шарана за три тура до конца на 7 очков отстает от 14-го места, позволяющего побороться в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе.
В следующем туре "Полесье" встретится с "Эпицентром", а "Александрия" примет "Зарю". Оба поединка состоятся во вторник, 12 мая.