"Полесье" вырвало победу над "Ворсклой" и закрутило интригу в борьбе за еврокубки (видео)

Житомирский клуб продолжает претендовать на место в топ-4 УПЛ.

"Полесье" на своем поле одолело "Ворсклу" в заключительном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Житомире завершился со счетом 1:0 .

Победу хозяевам принес гол, забитый на 80-й минуте встречи. Его автором стал Александр Назаренко, а результативную передачу сделал Эмиль Мустафаев.

Обзор матча "Полесье" – "Ворскла"

После этого матча "Полесье" (42 очка) занимает шестое место в УПЛ. Житомирцы сохраняют шансы финишировать в топ-4 и попасть в еврокубки на следующий сезон. Команда Сергея Шищенко двумя баллами уступает "Руху" и тремя – "Днепру-1".

В свою очередь, "Ворскла" (30 очков) осталась на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ житомирцы 5 мая примут "Зарю", а полтавская команда днем ранее встретится с "Металлистом 1925".

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