"Полесье" взяло разгромный реванш и прошло клуб из Андорры в отборе Лиги конференций (видео)

Александр Андриевский / © ФК Полесье

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Житомирское "Полесье" разгромило "Санта-Колому" из Андорры в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Estadi de la FAF" в Энкампе завершился со счетом 1:4 .

Первая встреча между этими командами состоялась в словацком Пряшеве и закончилась сенсационным поражением житомирцев со счетом 1:2.

В ответном матче украинский клуб открыл счет уже на 4-й минуте – голом отличился Богдан Михайличенко.

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На старте второго тайма соперники обменялись голами. На 48-й минуте за житомирцев забил Александр Филиппов, но уже через минуту аноррская команда ответила точным ударом Марио Моурело дель Уэрто.

На 60-й минуте "Полесье" снова вышло вперед в двухматчевом противостоянии – автором забитого мяча стал Александр Андриевский.

На 77-й минуте подопечные Руслана Ротаня сделали счет в матче разгромным – ворота бронзового призера чемпионата Андорры поразил Николай Гайдучик.

Обзор матча "Санта-Колома" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

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Итак, "Полесье" одолело "Санта-Колому" со счетом 5:3 по сумме двух встреч и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с победителем пары "Пакш" (Венгрия) – "Марибор" (Словения). Первый поединок "Пакш" выиграл со счетом 1:0. Ответный матч состоится 31 июля, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что определился соперник "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Также определился потенциальный соперник "Шахтера" в третьем раунде отбора Лиги Европы.