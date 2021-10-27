Полетели головы: министр спорта отреагировал на обвинения Украины в манипуляции с допинг-пробами

Полетели головы: министр спорта отреагировал на обвинения Украины в манипуляции с допинг-пробами

WADA нашло доказательства нарушений международных стандартов тестирования спортсменов со стороны Национального антидопингового центра Украины.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) под кодовым названием "Операция Геркулес", по результатам которого Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) был обвинен в манипуляции с допинг-пробами.

На своей странице в Facebook глава министерства сообщил, что после того, как WADA опубликовало отчет о нарушениях со стороны НАДЦ международных стандартов тестирования спортсменов, директор Национального антидопингового центра Украины Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

"Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", - отметил Гутцайт.

Минмолодежьспорта категорически выступает против манипулирования с допингом в спорте! Обнародованы Всемирной антидопинговой... Опубликовано Вадимом Гутцайтом Среда, 27 октября 2021 г.

В чем именно WADA обвиняет НАДЦ Украины

Согласно результатам расследования WADA, которое началось в 2019 году и длилось в течение двух лет, в течение 9 лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины заранее сообщал спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период.

В ходе операции "Геркулес" были найдены доказательства, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, сданных во внесоревновательный период, нарушая различные статьи всемирного антидопингового кодекса.

В WADA объяснили, что это важно, поскольку некоторые вещества запрещены только в соревновательный период. Таким образом, положительный тест может быть по ошибке классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать наказания за нарушение антидопинговых правил.

Отчет WADA касательно НАДЦ Украины не является окончательным, расследование будет продолжаться. Представители операции "Геркулес" приняли все необходимые шаги и передали собранную информацию для изучения соответствующим инстанциям.

Относительно Национального антидопингового центра Украины был начат процесс соответствия, согласно положению международного стандарта, которе было подписано сторонами.

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