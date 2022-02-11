Полгода без конкурентов: Реброва снова признали лучшим тренером ОАЭ

Полгода без конкурентов: Реброва снова признали лучшим тренером ОАЭ

Команда украинца продолжает "феериты" в Лиге Аравийского залива.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров признан лучшим коучем декабря и января в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает пресс-служба клуба, эта награда стала для 47-летнего Реброва уже шестой подряд – он становился лучшим тренером лиги все предыдущие 6 месяцев.

В декабре на счету команды украинского специалиста две победы и ничья, в январе – поражение и выигрыш.

В турнирной таблице чемпионата "Аль-Айна" идет на первом месте. Ближайшего преследователя, которым является Аль-Вахду, команда украинца опережает на шесть баллов.

Ребров возглавил клуб из Эмиратов летом этого года. До этого он работал с венгерским "Ференцварошем". Под руководством украинца "Фради" выиграли три чемпионата страны и впервые за долгие годы пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее Ребров также возглавлял киевское "Динамо" , с которым за три года выиграл пять трофеев.

с которым за три года выиграл пять трофеев. Ожидалось, что Ребров заменит Андрея Шевченко в должности главного тренера сборной Украины, однако, по информации СМИ, ему не удалось расторгнуть контракт с "Аль-Айном".

Читайте также:

Официально: Коноплянка сменил "Шахтер" на польский клуб

Помог выиграть, но получил нелепую красную: Ярмоленко провел неоднозначный матч за "Вест Хэм" U-23

Голого Бога не хватило: "Аталанта" с Малиновским в большинстве драматически вылетела из Кубка Италии.