"Полиция должна реагировать жестко": Зеленский сделал заявление по расистскому скандалу с Беленюком

Глава государства написал пост в соцсети.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал на расовой почве с участием Олимпийского чемпиона Игр-2020 в Токио по греко-римской борьбе и народного депутата Жана Беленюка с неизвестными лицами.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде-2020 именно благодаря Жану Беленюку. Он - один из самых достойных сыновей Украины, им гордится наш народ.

Любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы. Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и прекращать их", - написал Зеленский.

Український гімн прозвучав на Олімпіаді @Tokyo2020 саме завдяки #ЖанБеленюк! Він – один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2021

На Олимпиаде в Токио Беленюк стал единственным украинцем, выигравшим золотую награду.

Всего в активе страны на Играх-2020 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

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