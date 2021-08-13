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"Полиция должна реагировать жестко": Зеленский сделал заявление по расистскому скандалу с Беленюком

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"Полиция должна реагировать жестко": Зеленский сделал заявление по расистскому скандалу с Беленюком

Жан Беленюк / Facebook

Глава государства написал пост в соцсети.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал на расовой почве с участием Олимпийского чемпиона Игр-2020 в Токио по греко-римской борьбе и народного депутата Жана Беленюка с неизвестными лицами.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде-2020 именно благодаря Жану Беленюку. Он - один из самых достойных сыновей Украины, им гордится наш народ.

Любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы. Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и прекращать их", - написал Зеленский.

  • На Олимпиаде в Токио Беленюк стал единственным украинцем, выигравшим золотую награду.
  • Всего в активе страны на Играх-2020 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.
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