Полиция едва удержала толпу: к звезде "Манчестер Сити" пытались пробиться безумные фанаты (видео)

Марез пользуется огромной популярностью среди камерунских болельщиков.

В рамках Кубка африканских наций в Камеруне состоялся матч между сборными Алжира и Сьерра-Леоне.

Перед матчем огромная толпа фанатов собралась у автобуса сборной Алжира. Фанаты пытались прорваться к лидеру команды Рияду Марезу, который пользуется огромной популярностью среди камерунских болельщиков, чтобы получить автографы и фотографии со звездой.

Полиции тяжело удалось удержать наступление фанатов.

Эти школы детей в Cameroon были HYPED to see Riyad Mahrez ❤️



(via @ennaharonline ) pic.twitter.com/0zYwvpgmnL — B/R Football (@brfootball) 11 января 2022

Отметим, что поединок завершился со счётом 0:0.

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