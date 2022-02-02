Полиция назвала основные причины смерти известного украинского боксера

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
Полиция Киева обнародовала основные причины гибели украинского боксера — Владимира Вирчиса.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия. Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.
Что касается основных причин смерти, то здесь называются "совершение самоубийства" или "доведение до самоубийства". Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".
"После проведения всех необходимых следственных действий в уголовном производстве будет принято окончательное процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Напомним, что тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы. Для установления окончательной причины смерти мужчины предназначена судебно-медицинская экспертиза.
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В 2003-04 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в тяжелом весе, а в 2005-06 годах — интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. В 2007 году Владимир победил итальянца Паоло Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хевивейте;
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В своем последнем бою, состоявшемся в 2009 году, Вирчис победил латвийца Эдгарса Кальнарса. После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь-студентка Амина;
- Всего украинец одержал 26 побед в 28 боях (21 — нокаутом), потерпев два поражения.