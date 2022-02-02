Полиция назвала основные причины смерти известного украинского боксера

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Полиция Киева обнародовала основные причины гибели украинского боксера — Владимира Вирчиса.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия. Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.

Что касается основных причин смерти, то здесь называются "совершение самоубийства" или "доведение до самоубийства". Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

"После проведения всех необходимых следственных действий в уголовном производстве будет принято окончательное процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Напомним, что тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы. Для установления окончательной причины смерти мужчины предназначена судебно-медицинская экспертиза.