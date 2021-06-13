"Полилось во Львове пиво": российские фанаты едкими постами отреагировали на позор своей сборной на Евро-2020

Команда из РФ в стартовом матче турнира потерпела разгромное поражение.
Российские фанаты бурно отреагировали на провал своей сборной в стартовом матче Чемпионата Европы по футболу с командой Бельгии.
ТСН Проспорт собрал самые яркие комментарии болельщиков на поражение подопечных Станислава Черчесова.
Фанаты сразу же припомнили истерию, которую в РФ устроили вокруг формы сборной Украины:
Другие болельщики припомнили, как перед началом матча российские футболисты отказались становиться на колено в знак протеста против расизма:
Вспомнили и о том, что во Львове за каждый гол бельгийцев в этой игре фанатам наливали бесплатное пиво:
В российских соцсетях также активно обсуждали позорное поражение сборной. Вот лишь некоторые из комментариев фанатов.
- "Лавров заявил: "Запад, в частности Бельгия, продолжают навязывать неприемлемый для нас футбол. Россия будет продолжать играть в свой футбол, как бы это не нравилось нашим партнерам".
- "Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против сборной Бельгии по факту применения насилия в отношении лиц находящихся в беспомощном состоянии".
- "Футбол - как зеркало путинской России. Могут, ведь, и повторить в игре с финнами".
- "В каком же виде спорта мы лучшие? В хоккее ночной лиги, когда там Путин забивает по 10 шайб? В надувании щек и величия".