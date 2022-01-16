"Политика победила здравый смысл": Стаховский возмутился выдворением Джоковича из Австралии

Украинский теннисист вступился за своего сербского коллегу.

Один из лучших теннисистов в истории Украины Сергей Стаховский, недавно намекнувший на завершение карьеры, прокомментировал депортацию первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии.

"Очень грустный день в истории тенниса. Грустно, когда политика побеждает здравый смысл... Закон один для всех, а трактовки у всех разные. Стыдно нападать на одного из-за его убеждений, отличных от других", - написал Стаховский у себя в Twitter.

A очень sad day в истории tenis. Это sad, когда политика является одним из собственных…Тепер является одним для всех, но interpretations являются различными для всех. Широкий для одного человека, потому что его блевы, которые являются различными от других. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 16, 2022

Скандал с Джоковичем в Австралии: что случилось

Джокович был задержан по прибытии в Мельбурн на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса, которая обязательна для въезда в страну.

Перед этим Новака согласились пустить в Австралию без прививки, поскольку он пообещал предоставить доказательства того, что его нельзя вакцинировать. Это вызвало волну возмущения в Австралии.

Сербскому теннисисту аннулировали визу в Австралию и держали в иммиграционном изоляторе. Джоковича пытались депортировать из страны, однако он выиграл суд и готовился сыграть на Australian Open-2022. Однако затем его австралийскую визу аннулировали повторно.

Сообщалось, что серба заподозрили в подделке теста на коронавирус. По данным немецкого журнала Der Spiegel, Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря, но его результаты были внесены в сербскую базу с задержкой в 10 дней. Это может указывать на то, что тест сфальсифицирован.

Интересно, что положительный тест Новака зарегистрирован в системе под номером 7371999, а отрицательный - 7320919. Идентификационные номера присваиваются последовательно. Отсюда следует, что тест, который якобы был сдан ранее, был введен в электронную систему позже.

В то же время Джокович сразу после 16 декабря, когда должен был находиться на самоизоляции, участвовал в разных активностях. На этот факт ранее обращали внимание СМИ. Все это подвергает сомнению, что серб действительно сдал положительный тест 16 декабря.

16 января Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича по поводу повторного аннулирования его австралийской визы. Теперь серб будет депортирован из Австралии с запретом на въезд сроком на три года.

Australian Open-2022 будет проходить в Мельбурне с 17-го по 30 января.

Джокович - действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

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