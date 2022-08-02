"Политика вашей страны излучает многие формы фашизма": олимпийский чемпион поставил на место российского пропагандиста

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек дал интервью ведущему пропагандистского телеканала "Матч ТВ" Антону Анисимову, однако ему не суждено было попасть в эфир.

Отрывки интервью опубликовало чешское издание Isport.cz.

"Я никогда нигде не говорил, что считаю русских фашистами. Я лишь один раз использовал слово фашизм в ответе, где цитировал лицо, которому отвечал (и также поставил его там в скобках), но сначала давайте поговорим о том, что такое фашизм. Среди его основных черт — милитаризм, сильный лидер в руководстве государством, национализм, т.е. превосходство своей нации над другими и неприязнь к иностранцам.Фактом является то, что Российская Федерация тратит на вооружение больше или почти из всех стран мира пропорционально количеству населения и ВВП. также, что во главе российского государства долгое время стоит лицо, стоящее почти над законом, определяющее законы, влияющее на государственные и не только на государственные СМИ.И то, что во главе российского государства стоит человек, часто мешающий людям собираться, публично его критиковать и многое другое, тоже правда… И национализм, то есть слова, из которых ощущается определенное преимущество над украинской нацией от политических и медийных представителей вашей страны, я тоже часто слышу. Это означает, что политика вашей страны излучает многие формы фашизма", — заявил он.

В ответ Анисимов спросил, не является ли сам Гашек действительно фашистом.

"Я убежден, что человек, стоящий во главе страны, не должен быть избран так надолго, не должен влиять на государственные СМИ и не должен запрещать другим гражданам критиковать его личность и публичные собрания. Я всегда буду критиковать, если наша нация или даже отдельная человек возвышает себя над гражданами или нацией другой страны, и я хочу, чтобы наше вооружение использовалось только для защиты нашей страны или для защиты союзника, которого атакуют.Мы никогда не должны нападать на чужую страну, чтобы завоевать ее территорию для нашей выгоды. не могу найти в себе черты фашизма, — сказал хоккеист.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов выразил непонимание из-за негативного отношения к россиянам в мире.

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