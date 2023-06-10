Полька Швентек, активно поддерживающая Украину, стала триумфаторкой Roland Garros-2023

22-летняя Ига выиграла Открытый чемпионат Франции во второй раз подряд и третий раз в карьере.

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Roland Garros-2023 в женском одиночном разряде.

В финале Швентек в чрезвычайно сложном матче обыграла чешку Каролину Мухову. Поединок продолжался три сета и завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

Таким образом, Швентек защитила звание действующей чемпионки французского мейджора. В прошлом году полька в решающем поединке обыграла американку Кори Гауфф.

22-летняя Ига в третий раз в карьере выиграла Roland Garros. Кроме этого и прошлого розыгрыша, Швентек побеждала на Открытом чемпионате Франции в 2020 году.

Триумфовав на Roland Garros-2023, польская теннисистка гарантировала себе сохранение статуса первой ракетки мира. Лидерство в рейтинге WTA могла захватить белоруска Арина Соболенко, но она сенсационно вылетела в полуфинале от Муховой.

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Стоит отметить, что Швентек активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Она играет матчи с сине-желтой ленточкой на своей кепке.

В июле 2022 года Ига организовала благотворительный теннисный турнир, средства с которого были направлены на помощь пострадавшим от войны украинским детям. А в августе полька приняла участие в благотворительном матче на US Open, посвященном Украине.

Кроме того, Швентек в своих интервью и речах во время международных соревнований неоднократно выражала солидарность с Украиной, жестко осуждая российскую агрессию.

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