Полмиллиона гривен в месяц: стало известно, сколько получает генсекретарь УАФ Записоцкий

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Юрий Запосоцкий, которому в середине октября объявили подозрение, получает шесть миллионов гривен в год.

Стала известна зарплата генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, 18 октября получившего от правоохранительных органов подозрение из-за хищения трех миллионов евро.

Выяснилось, что Записоцкий получает в месяц 500 тысяч гривен . Об этом стало известно при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения, которая с 31 ноября продолжается в Голосеевском районном суде города Киева.

Отметим, что Генеральная прокуратура просит заключить Записоцкого под стражу в качестве организатора хищения более 3 миллионов евро полученных от UEFA средств за участие сборной Украины в Евро-2016.

Во время заседания сторона защиты пыталась убедить суд, что размер залога в 90 миллионов гривен, который просит прокурор, слишком велика, апеллируя справкой о доходах. В нем указано, что годовой доход генерального секретаря УАФ Записоцкого составляет 6 миллионов, то есть 500 тысяч гривен в месяц. Еще в 2020 году СМИ сообщали, что зарплата Юрия Записоцкого в УАФ составляет 327 585 гривен.

Добавим, вице-президент УАФ Записоцкий фактически является доверенным лицом президента УАФ Андрея Павелко, в отношении которого сейчас расследуют около десятка уголовных производств из-за злоупотреблений. Что касается Записоцкого, то по делу, по которому ему вручили подозрение, речь идет о закупке через агентскую компанию "Newport Management Limited" 30 тонн чая, 10 тонн кофе и более 2 тонн элитных морепродуктов и электрооборудования якобы для нужд Федерации футбола Украины. Следствие установило, что деньги были перечислены на компании с признаками фиктивности, а товары на 3,2 миллиона евро так и не доехали до Украины.

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