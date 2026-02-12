"Полная чушь": Латвия подала протест из-за дисквалификации Гераскевича с Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Сборная Латвии по скелетону подала протест на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Об этом сообщил отец и тренер Владислава Михаил Гераскевич.

"Команда Латвии подала протест и требует аннулировать эту дисквалификацию.

Мы никогда не сомневались в команде Латвии. Скелетон родился в Латвии. Украинский скелетон родился в Латвии при поддержке латвийской команды по скелетону.

Также поддержку оказали сборная Кореи, сборная Дании, организаторы Олимпийских игр, представители Италии. Подошли и пожелали успехов и сказали, что им очень жаль. Много, всех не перечислю.

Если кто-то забыл, то пусть простят, потому что сейчас эмоции переполняют. Но очень много поддержки мы получили и от тех же тренеров, спортсменов сборной Германии, сборной США, Бразилии, многих стран", – сказал Михаил Гераскевич.

Также дисквалификацию Гераскевича эксклюзивно для Суспільне Спорт прокомментировал главный тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс.

"Да, это был неприятный сюрприз, что они сделали это перед соревнованиями. По сути, они проводили судейство еще до начала соревнований. Владислав даже не одевал шлем на старте, поэтому, с точки зрения судей, это кажется довольно странным. Поэтому наказание было применено еще до преступления. Но это даже не преступление. Это память о погибших спортсменах и погибших людях, поэтому чушь, полная чушь.

Было 40 или 30 минут до старта, когда стало ясно, что Влад не сможет стартовать. Я сразу написал протест в Международную федерацию бобслея и скелетона, потому что именно они его дисквалифицировали. Я быстро прошелся и призвал другие страны подписать его. Я также послал это сообщением в WhatsApp всем главным тренерам. Я получил поддержку трех стран. Что касается остальных, я не знаю, еще не спрашивал. Да, именно так мы быстро действовали и призывали к немедленному возобновлению Влада Гераскевича, чтобы он мог стартовать.

Будь Латвия на месте Украины – конечно, никакого отступления. Конечно, важно, что его дисквалифицировали, но мы должны смотреть на более широкую картину. Ужасные вещи, которые происходят в Украине, и как уродуется сознание людей, а внимание отвлекается. Это все еще продолжается каждый день, каждый день люди погибают, и Влад принял лучшее возможное решение в этой ситуации. И если бы МОК отступил, МОК выглядел бы лучше, но сейчас они выглядят полностью… как это мягче сказать? Скажем, их ценности совсем не те, и они полностью потеряны в том, что делают", – сказал Штейнбергс.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.