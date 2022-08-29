"Полная деградация команды": Маркевич вдребезги разнес "Динамо" и Луческу после разгромного поражения в УПЛ

71-летний специалист остался очень недоволен выступлением "бело-синих". Кроме того, Маркевич отрицательно оценил и работу главного тренера киевлян – Мирчи Луческу.

Об этом Маркевич рассказал в комментарии для 1927.kiev.ua.

"Хорошо, что 0:3, а не 0:8. Как я и говорил раньше – в "Динамо" полная деградация команды. Так не может быть – это стыдоба. Не знаю, что там происходит в коллективе. Пусть разбираются. Не может команда так безвольно играть.

Давно всё нужно менять. Абсолютно все – учитывая и руководство. Киевское "Динамо" – национальная гордость Украины. То, что мы видим, возможно специально делается, но такого не должно быть. Как и у многих болельщиков "Динамо", у меня нет слов после этого матча. Непонятно, о чем думают футболисты. Наверное, чтобы себя продать. Можно проиграть, но не команде, которую недавно собрали и в ворота. Бланко из Аргентины на две головы сильнее игроков киевского "Динамо".

Такое впечатление, будто специально давали добивать во время третьего взятия ворот. Возможно, это эмоции, но все же... Они вроде бы специально "плавят", только не понятно кого.

Смотрю на Луческу: тебе 77 лет, хочешь "кокнуть" на скамье во время матча?! Я бы их всех разогнал за такую игру. Пусть Луческу уходит и не позорится. Я – болельщик "Динамо". Очень тяжело смотреть, как игроки ходят по полю и делают вид, что хотят играть в футбол. С такой игрой не знаю, взяли бы их в сборную ветеранов. Не может такого быть. Это позор!

С такой игрой, чтобы они еще не вылетели из Премьер-лиги. Если они и дальше продолжат в том же духе, то будет вылет", — сказал экс-наставник сборной Украины.

Отметим, что сам поединок завершился разгромным поражением "Динамо" со счетом 0:3.

Набрав первые три очка в сезоне, "Днепр-1" поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Динамо" расположилось на последней, 16-й позиции.

В следующем туре днепряне встретятся с "Вересом", а "Динамо" будет противостоять "Заре". Оба матча состоятся 3 сентября.

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