В стране-агрессоре в очередной раз доказали, что ей нет места в цивилизованном мире.

Российские клубы, которые отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и вынуждены участвовать только во внутренних турнирах страны-террориста, доказывают, что именно там им и место.

Во время матча Кубка России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" на поле вспыхнула масштабная драка с участием игроков обеих команд.

В конце основного времени встречи легионеры клубов страны-агрессора Вильмар Барриос ("Зенит") и Квинси Промес ("Спартак") вступили в словесную перепалку, которая переросла в толкотню, а затем и в массовую драку, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе и те, которые находились на скамейке запасных. Некоторые из них даже прибегли к ударам кулаками и ногами.

В итоге рефери удалил с поля сразу по три игрока каждой команды – красные карточки получили Соболев, Николсон, Селихов, Родригао, Барриос и Малком.

Ранее ТСН Проспорт писал, что российский хоккеист стукнул арбитра клюшкой и добивал ногами.

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