Полное фиаско Украины: результаты первого масс-старта сезона на Кубке мира по биатлону

Полное фиаско Украины: результаты первого масс-старта сезона на Кубке мира по биатлону

Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберга.

В воскресенье, 19 декабря, во французском Анси состоялась женская гонка с массовым стартом на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22. Это была дебютная гонка в этой дисциплине в текущем сезоне.

Украину в масс-старте представляли сразу три биатлонистки: Елена Билосюк, Юлия Джима и Дарья Блашко. Сначала право соревноваться в гонке получила только Билосюк, но из-за того, что многие соперницы отказались стартовать, выступить в масс-старте смогли также другие две украинки.

Согласно регламенту, в гонку с массовым стартом отбираются первые 25 биатлонисток в общем зачете Кубка мира, а также 5 лучших спортсменок по итогам конкретного этапа.

Лучшей из представительниц Украины в первом масс-старте биатлонного сезона стала Блашко - 26-я позиция. Джима завершила гонку 28-й, а Билосюк - последней.

Победу в гонке одержала шведка Эльвира Эберга. Второй финишировала француженка Жюлия Симон, а третьей - россиянка Кристина Резцова.

1. Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+0+0) 35:21.7

2. Жюлия Симон (Франция, 0+0+1+1)+10.7

3. Кристина Резцова (Россия, 0+0+1+1) +12.1

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26. Дарья Блашко (1+1+1+1) +3:22.5

28. Юлия Джима (0+2+0+5) +4:05.8

30. Елена Билосюк (2+0+1+1) +5:12.6

Сегодня, 19 декабря, этап в Анси завершится мужским масс-стартом. Начало - в 15:45 по киевскому времени. Никто из украинцев не пробился в мужской масс-старт.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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