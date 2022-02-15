Полномасштабная война все изменит: у России могут забрать финал Лиги чемпионов

Полномасштабная война все изменит: у России могут забрать финал Лиги чемпионов

Организация пристально следит за политической ситуацией.

Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность перенести финал Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает Football.London.

УЕФА следит за политической обстановкой в отношениях Украины и России. УЕФА может изменить место проведения финала ЛЧ, если Россия начнет полномасштабную войну с Украиной.

Финал Лиги чемпионов 2021/2022 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры — 8, 9, 15 и 16 марта.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.

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