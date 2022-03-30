"Полностью поддерживаю Ярмоленко": Петраков отверг идею предоставить сборной Украины прямую путевку на ЧМ-2022

Наставник "сине-желтых" хочет, чтобы его команда на поле боролась за право попасть на мундиаль.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал участие национальной команды в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

64-летний специалист отметил, что не поддерживает идею предоставления Украине прямой путевки на мундиаль в Катаре. Одним из тех, кто выдвинул такое предложение, был премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко также высказался против идеи, чтобы Украине подарили прямую путевку на мировое первенство.

"Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на Чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

Подарить сборной Украины выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть", - заявил Петраков в комментарии Футбол NEWS.

В полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины будет играть против команды Шотландии. Поединок был запланирован 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, однако после вторжения российских оккупантов на территорию Украины игру перенесли на июнь.

Тогда же должен состояться и матч между победителем пары Шотландия - Украина и Уэльсом, где и определится судьба путевки на ЧМ-2022. В полуфинале плей-офф валлийцы обыграли Австрию.

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ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 апреля 2022 года.

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