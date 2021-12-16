"Полностью противоречит здравому смыслу": клубы Суперлиги отреагировали на заявление ФХУ

Организация просит покровительства у Бубки и Гутцайта.

Хоккейная Суперлига Украины отреагировала на недавнее заявление Совета Федерации хоккея Украины, в котором организация предложила признать участников нового турнира лицами, нарушающими регламент ФХУ.

В организации отметили, что это заявление полностью противоречит нормам права и здравому смыслу.

"Клубы, а также хоккеисты, тренеры и арбитры, выступающие в Суперлиге, не являются членами Федерации хоккея Украины, а следовательно, не обязаны соблюдать какие-либо правила, установленные третьими организациями. Устав ФГУ запрещает участвовать в проводимых соревнованиях. не под эгидой организации, только своим членам", — подчеркивает пресс-служба ХСУ.

Также представители Суперлиги заявили, что обратились к Сергею Бубке и Вадиму Гутцайту с просьбой принять меры по действиям ФХУ.

"В адрес Президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки и Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта было направлено обращение с просьбой принять меры по действиям Федерации хоккея Украины, а также содействовать в проведении реорганизации нынешней ФХУ в общественный союз со следующими демократическими выборами на всех" — говорится в заявлении.

В организации добавили, что они готовы защитить игроков, тренеров, судей и других специалистов, как в украинских судах, так и в Спортивном суде в Лозанне.

Скандал в украинском хоккее: с чего все началось

В преддверии товарищеского турнира в Венгрии 6 хоккеистов "Донбасса" и один игрок "Краматорска" самовольно покинули расположение сборной Украины.

Решение отозвать своих хоккеистов из национальной команды было принято президентом "Донбасса" Борисом Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ.

В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.

Не стал выполнять приказ Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялька. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

После этого Федерация хоккея Украины (ФХУ) отстранила игроков, самовольно покинувших расположение сборной от официальных поединков на время проведения расследования. Однако "Донбасс" и "Краматорск" три матча подряд бойкотировали "бан" своих хоккеистов и выпускали их на лед в играх УХЛ, за что и были исключены из чемпионата.