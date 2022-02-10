"Полностью уничтожу": Фьюри предложил отправить Усика в средний вес, назвав его "маленьким" боксером

На данный момент они оба владеют всеми поясами в хевивейте.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз высказался в адрес украинского обладателя поясов по версиям IBF, WBO, WBA и IBO – Александра Усика.

Слова 33-летнего британца приводит The National News.

"Следующим у меня будет Диллиан Уайт, а потом маленький Усик, которого я полностью уничтожу.

Усик – средневес. Отправьте его обратно в средний вес. Это все, что я намерен сделать. Пусть Усик сразится с настоящим тяжеловесом. Он сражался со стариком Чисорой. А потом он сразился с бодибилдером Джошуа, который даже не является боксером по существу. Пока он не сразится с настоящим бойцом, его нельзя назвать чемпионом супертяжелого веса.

Все дороги ведут ко мне. Я – "Цыганский король" (прозвище британца, прим.). Если он сможет победить меня, скажу, что он топовый боксер. Но если он не сможет – тогда он бесполезен. Усик победит Джошуа в реванше. Эй-Джей просто бодибилдер, он не может драться. Его уже разоблачили. Он кроссфит бомж. И это все, что я хочу сказать", — сказал Фьюри.

Отметим, что свой следующий бой Фьюри должен провести против Уайта. Впрочем, стороны Фьюри и Уайта никак не могут прийти к согласию относительно организации боя.

Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. В следующем бою Тайсон должен сразиться с Диллианом Уайтом, но обязательный претендент находится в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.

Относительно Усика и Джошуа, то украинец в ночь на 26 сентября победил Энтони единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года.

Впрочем, Джошуа может отказаться от реванша с украинским чемпионом из-за отступных. Эй Джею предлагают 15 млн фунтов, чтобы он отказался от немедленного реванша с Усиком. В то же время, сам Джошуа заявил, что еще не собирается давать согласия на отказ от боя с Усиком.