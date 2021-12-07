"Полностью уважаем": в МОК отреагировали на дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине

"Полностью уважаем": в МОК отреагировали на дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине

В то же время в МОК приветствовали решение США разрешить американским спортсменам принять участие в соревнованиях.

В Международном олимпийском комитете с уважением отнеслись к решению США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.

Соответствующее заявление в понедельник, 6 декабря, было обнародовано на сайте МОК.

"Присутствие чиновников и дипломатов – это исключительно политическое решение каждого правительства, которое МОК в своем политическом нейтралитете полностью уважает", – говорится в обращении.

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В то же время, в руководящем органе олимпийского движения поздравили намерение администрации Джо Байдена разрешить американским спортсменам принять участие в соревнованиях: "Это объявление также четко показывает, что Олимпийские игры и участие спортсменов выходят за пределы политики, и мы приветствуем это".

В Международном олимпийском комитете также напомнили о принятой на прошлой неделе резолюции ООН "Построение мирного и лучшего мира посредством спорта и олимпийских идеалов", содержащей призыв к соблюдению "олимпийского перемирия" во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.

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Документ также призывает все государства-члены ООН "сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом в их усилиях по использованию спорта как инструмента для содействия миру, диалогу и примирению в зонах конфликта во время и после Олимпийских и Паралимпийских игр".

Напомним, что в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об объявлении дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. На соревнования не приедет ни один дипломатический или другой официальный представитель США.

Зимняя Олимпиада состоится в Пекине в период с 4 по 20 февраля. По предварительным оценкам, 2,9 тыс. спортсменов должны будут пройти полную вакцинацию или же пойти на 21-дневный карантин по прибытии. К тому же всех участников соревнований ежедневно будут проверять на коронавирус.

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