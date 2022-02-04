"Положим душу и тело, чтобы попасть в финал": капитан сборной Украины - о матче с Россией на ЧЕ по футзалу

"Положим душу и тело, чтобы попасть в финал": капитан сборной Украины - о матче с Россией на ЧЕ по футзалу

Петр Шотурма пообещал, что "сине-желтые" отдадут все силы для победы над командой страны-агрессора.

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Чемпионата Европы-2022 против команды России.

"После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником. Нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить творить историю и выйти в финал, постараемся воплотить в жизни свои наработки.

Для меня это самый сложный Чемпионат Европы. Нам очень тяжело дался выход из группы. Команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией. Не хватило только результата. Формат Чемпионата Европы стал более интересным. Наша команда является очень сплоченной. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому сумели добраться до полуфинала.

Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас - хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели", - сказал Шотурма на традиционной предматчевой пресс-конференции.

Поединок полуфинала ЧЕ-2022 по футзалу между Украиной и Россией начнется в пятницу, 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени;

В другом матче 1/2 финала встретятся Португалия и Испания. Именно португальцы являются победителем турнира и лучшей командой планеты.

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