Польша готова допустить российских спортсменов к соревнованиям на своей территории: названо условие

В министерстве спорта Польши заявили, что россияне могут попасть на европейские спортивные турниры.

Власти Польши готовы разрешить российским спортсменам выступать на турнирах на территории своей страны только при условии, что они подпишут право на "не поддержку войны".

Об этом заявил Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, передает " Зеркало недели ".

"Мы пригласим россиян и белорусов, которые подпишут декларацию о не поддержке войны, об их оппозиции к военным преступлениям, в совершении которых Международный уголовный суд в Гааге обвиняет Владимира Путина", — сказал министр.

Он отметил, что если российский спортсмен подпишет такую декларацию, то его пригласят в Польшу и европейский спорт.

"Это было наше жесткое условие. Мы пригласим тех, кто выполнит условия и подпишет декларацию", — сказал Бортничук.

Напомним, ранее сообщалось, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в Европейских играх-2023, которые состоятся в польском Кракове с 21 июня по 2 июля, вопреки рекомендациям МОК.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Белоруссии.

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