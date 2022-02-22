Польша намерена бойкотировать выездной матч с Россией в плей-офф отборе к ЧМ-2022 из-за признания Путиным "ЛДНР" — СМИ

Дуэль намечена на 24 марта.

Польская футбольная ассоциация намерена бойкотировать выездной матч с Россией в плей-офф отборе к Чемпионату мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщает Meczyki со ссылкой на TVP Sport.

Отметим, что 24 марта сборная Польши должна сыграть против России в рамках плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Местом проведения матча назначена Москва, но поляки пытаются избежать поездки в страну-агрессора. Они уже обращались в ФИФА и УЕФА по поводу возможного перенесения игры на свою территорию.

ФИФА и УЕФА пока не дали официального ответа. Футбольные организации цинично говорят о нежелании смешивать политику и спорт. Перенос матча возможен в том случае, если будет опасно в самой Москве. А уровень безопасности поляков в России будет определять УЕФА.

"УЕФА и ФИФА нужно принять ряд сложных решений. Если мы действительно планируем вводить санкции против России, не вижу причин избегать принятия таких мер. Мы постараемся как минимум перенести матч на нейтральное поле. Если это предложение отклонят, будем решать, что делать дальше. Я считаю, что в такой ситуации польским спортсменам не стоит ехать в Россию. Но это мое личное мнение", — сказал министр спорта Польши Камиль Бортничук.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР". Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО заявил, что своими решениями по признанию "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска в Донбассе, которые находились там с 2014 года.

Президент США Джо Байден 22 февраля подписал указ о введении санкций против так называемых "ДНР" и "ЛНР" по признанию Россией их "независимости".