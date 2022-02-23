Польша обратилась в ФИФА по поводу выездного матча с Россией в плей-офф отборе к ЧМ-2022, в организации уже отреагировали

Польша обратилась в ФИФА по поводу выездного матча с Россией в плей-офф отборе к ЧМ-2022, в организации уже отреагировали

Поединок должен состояться в Москве, 24 марта.

Польский футбольный союз (PZPN) обратился в ФИФА с просьбой срочно разъяснить вопрос организации выездного матча с Россией в плей-офф отборе к Чемпионату мира-2022 в Катаре.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

"В связи с напряженной политической обстановкой в Украине и Российской Федерации, а также возможной дальнейшей эскалацией и началом вооруженного конфликта, Польская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА с просьбой срочно прояснить вопросы, связанные с организацией игры Чемпионата мира Россия – Польша, который запланирован 24 марта 2022 года в Москве.

Следует отметить, что роль Польской футбольной ассоциации как спортивной организации состоит в том, чтобы предоставить польским футболистам оптимальные условия для подготовки и выступления в международных матчах. Политические решения, к примеру, по внедрению вероятных санкций в отношении Российской Федерации, остаются в руках органов государственной власти и международных организаций.

Однако, осознавая потенциальные угрозы, связанные со сложившейся ситуацией, мы ожидаем позицию руководящих органов мировой федерации. В то же время в Польской футбольной ассоциации отмечают, что это дело касается не только сборной Польши, но и сборных Швеции и Чехии, которые могут встретиться с Россией в Москве в возможном финале плей-офф", — говорится в заявлении PZPN.

ФИФА, в свою очередь, уже успела отреагировать на это заявление.

"ФИФА следит за ситуацией. Прямо сейчас матч Россия — Польша запланирован на 24 марта", — сообщили и в пресс-службе ФИФА для Sport24.

Ранее говорилось о том, что Польша намерена перенести эту игру к себе или на нейтральную территорию. Также рассматривается вариант с бойкотированием матча. Это может произойти в случае, если ФИФА примет решение все же провести дуэль в столице страны-оккупанта.

Отметим, что подобное решение поляков связано с недавним признанием президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР". Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.